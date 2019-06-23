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На Полтавщине упал и сгорел самолет: детали и фото с места происшествия
Сегодня, 23 июня, около 10 часов утра близ села Млины Лохвицкого района Полтавской области потерпел крушение самолет Ан-2 («кукурузник»), принадлежавший местной агрофирме, экипаж которого выполнял обработку посевов ядохимикатами. Двум пилотам, к счастью, удалось спастись, а от воздушного судна осталась гора металла.
Как рассказывают селяне, они видели, как Ан-2 опустился на очень низкую высоту. Пролетая над леском, зацепился крыльями за деревья, после чего раздался звук взрыва и вспыхнул огонь.
Пожарные со службы спасения, вызванные на место происшествия, обнаружили, что самолет пролетал над лесной дорогой и препятствием для него стали два дерева, растущие с противоположных сторон. Поскольку высота, с которой выпрыгнули пилоты, была незначительной, они получили легкие травмы и были госпитализированы в районную больницу. Самолет Ан-2 восстановлению не подлежит.
По информации начальника отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 276 УК Украины («Нарушение правил безопасности движения либо эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»). В причинах катастрофы будут разбираться специалисты.
Как сообщали «ФАКТЫ», в мае текущего года в Ровенской области разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Весь экипаж погиб.
Фото: ГСЧС в Полтавской области
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