«Европейская Солидарность» – единственная партия, не забывшая о крымчанах, — Порошенко

Политика

Из всех политических партий только «Европейская Солидарность» включила в свою программу «крымский вопрос» — освобождение полуострова от российской оккупации. Об этом рассказал лидер политсилы «ЕС» Петр Порошенко на встрече с переселенцами из Крыма. Встреча состоялась в пригороде Киева, в так называемом «Крымском квартале», созданном волонтерами-патриотами.

«По всем направлениям — армия, язык, вера — идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш — это, когда приехали бандиты Януковича. При мне они нос боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами», — констатировал Порошенко.

«Будем защищать наши достижения и наше государство. Сейчас нельзя молчать, необходимо объединить всех вокруг „Европейской Солидарности“, потому что это единственная команда, способная защитить страну и отстоять достижения последних пяти лет. Именно поэтому я не могу бросить политику», — объяснил лидер «ЕС».

Напомним, ранее социологические опросы подтвердили, что тема оккупации Крыма уходит из фокуса внимания населения. Тем не менее, благодаря европейским союзникам Украины удалось достичь согласия по поводу продления «крымских» санкций против России.

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