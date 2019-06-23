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Киевская школьница Никольченко завоевала две медали Европейских игр
В воскресенье, 23 июня, на продолжающихся в столице Беларуси Европейских играх Украина завоевала еще две награды. В состязаниях по художественной гимнастике 16-летняя киевская школьница Влада Никольченко добыла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами.
В первой дисциплине украинка набрала 21,450 балла, уступив только белоруске Катерине Халкиной (21,750) и Дине Авериной из России (22,850).
В упражнениях с булавами Никольченко (21,750 балла) опередили Дина Аверина (22,600) и Лина Ашрам из Израиля (22,700).
Отметим, что в многоборье наша талантливая гимнастка финишировала пятой.
С девятью завоеванными наградами (3−3-3) Украина в общекомандном зачете по-прежнему занимает четвертое место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский стрелок Олег Омельчук стал вице-чемпионом Европейских игр.
Фото НОК Украины
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