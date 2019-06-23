В сеть попало видео громкого скандала Бари Алибасова с врачами

Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов, который сейчас восстанавливается после тяжелого отравления, поскандалил с врачами. Безобразная сцена разыгралась на лестничной клетке у квартиры Алибасова. Команда медиков во главе с диетологом Марият Мухиной настаивала на срочной инъекции препарата. Алибасов, в свою очередь, прогонял врачей и твердил, что уколы ему только вредят и чуть не привели к летальному исходу.

За препирательствами наблюдали операторы телеканала 360. Но в конечном итоге Алибасову не понравилось скопление в подъезде журналистов с камерами, и он вызвал полицию.

Ранее, чтобы развеять слухи о лишении еды, продюсер продемонстрировал тележурналистам гору детского питания в квартире. Баночные пюре пока что составляют основу рациона. Также Алибасов похвастался, что впервые после выписки из больницы смог съесть полтарелки каши.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», суть конфликта между Алибасовым и его диетологом состояла в разном видении программы лечения. Продюсер пожаловался на методы Мухиной, а та решила, что родственники продюсера сознательно лишают его нормальной медицинской помощи и держат взаперти.

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