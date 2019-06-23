Политика

Стало известно, когда может состояться первая встреча Зеленского с Путиным

Глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в Японии на саммите «Большой двадцатки» 28−29 июня 2019 года.

Ранее предполагалось, что Путин и Зеленский могут пересечься на открытии Европейских игр в Минске, но за день до события стало ясно, что в Беларусь украинский президент не собирается.

Теперь дипломаты рассчитывают на переговоры в рамках саммита G20. «Будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — заявил Климкин «5 каналу».

Обсуждая предыдущие международные визиты Зеленского в Европу, Климкин одобрил, что эти встречи все-таки состоялись. Отсутствие особых результатов от переговоров и тяжелые дискуссии дипломат называет абсолютно ожидаемым. «Это была разведка боем», — считает глава МИД.

Напомним, ранее Зеленский уточнил, о чем собирается говорить на первой встрече с Путиным. Украинский президент решил начать разговор с напоминания о принадлежности Украине Донбасса и Крыма. В Кремле такие планы Зеленского не комментировали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter