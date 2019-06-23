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Происшествия

Искали сутки: в Украине убили еще одного ребенка

21:18 23 июня 2019 848
мальчик
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в Дарницком районе был убит девятилетний мальчик. Поиски ребенка продолжались около суток, после того как школьник не вернулся домой с прогулки.

Захар ушел из дома 22 июня около восьми часов вечера. Родным он сказал, что будет возле дома брать интервью.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, тело ребенка со следами насильственной смерти нашли возле озера Вырлица. На месте работают криминалисты. По информации паблика «Вартові еспресо», мальчика сначала убили, а потом убийца (или убийцы) попытались избавиться от тела, утопив его в озере.

Напомним, за последний месяц в Украине зафиксировано несколько жестоких убийств детей. Последним случаем стало убийство 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области, когда девочка шла на занятия танцевального кружка. В преступлении признался местный житель.

До этого всех потрясло убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области. В преступлении подозревают двух полицейских.

Фото Киев Оперативный/Facebook

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