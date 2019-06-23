Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 24 июня

Спорт

В Минске продолжаются Европейские игры с участием около 4000 спортсменов из 50 стран.

По итогам трех соревновательных дней Украина завоевала 17 наград: «золото» Европиады-2019 добыли Дарья Билодид (дзюдо), Георгий Зантарая (дзюдо), Анастасия Сапсай (самбо) и две эстафетные команды (легкая атлетика); «серебро» — Анастасия Новикова, Елена Сайко и Катерина Москалева (все — самбо), Олег Омельчук (стрельба), сборная по художественной гимнастике и Анна Плотицына (легкая атлетика); «бронзу» — Наталья Смаль, Галина Ковальская (обе — самбо), Влада Никольченко (художественная гимнастика, две медали), а также Марина Бех-Романчук и Богдан Бондаренко (оба — легкая атлетика).

24 июня (понедельник)

11:20 — 12:30 Стрельба. Пистолет. Смешанные команды. 50 м. Финал «НТН»

13:00 — 14:50 Стрельба. Винтовка. 10 м. Финал «НТН»

14:50 — 15:45 Обзор дня «НТН»

15:45 — 16:30 Стрельба. Стенд. Финал (первая часть) «НТН»

16:50 — 17:15 Стрельба. Стенд. Финал (вторая часть)

17:15 — 19:00 Дзюдо. Финал «НТН»

19:50 — 22:00 Баскетбол 3×3. Финал «НТН»

Кстати, Украина с 17 медалями (5−6-6) по итогам третьего соревновательного дня опередила Грузию и занимает в общем зачете Европейских игр третье место. Выше только Россия — 39 наград (19−10−10) и Беларусь — 34 (10−9-15).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевская школьница Никольченко завоевала две медали Европейских игр.

Фото НОК Украины

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