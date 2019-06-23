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В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Зеленским на саммите G20
После того, как в Украине заговорили о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», Кремль намекнул, что такая встреча маловероятна.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что в графике российского президента на саммите в Осаке 28−29 июня встреча с Зеленским не значится.
Напомним, сразу после выборов президента Украины Кремль заявил, что двусторонней встречи не будет, пока от Зеленского не уcлышат «конкретику». Позднее предполагалось, что первая встреча двух президентов может состояться 21 июня на открытии Европейских игр в Минске. Впрочем, политологи прогнозировали, что плодотворным диалог не будет, и лидеры стран ограничатся рукопожатием и общими фразами. В тот раз в Минск Зеленский не поехал.
Политэксперты в комментарии «ФАКТАМ» дали советы Зеленскому, как вести себя на встрече с Путиным, если такая состоится. Важно помнить, что будет обсуждаться каждый жест, а фотографии с мероприятия могут использоваться для пропагандистских вбросов.
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