В Киеве хулиганы забросали камнями поезд метро: в сети показали видео

Происшествия

В Киеве хулиганы забросали камнями проезжавший поезд метро. Случилось это в районе станции «Черниговская». Видео, снятое очевидцами, дает представления о последствиях дерзкой выходки.

Несмотря на то, что в поездах подземки используется стекло повышенной прочности, оно не может выдержать прямое попадание булыжника. Стекло разбито и нуждается в замене. Только чудом обошлось без пострадавших, поскольку пассажиров в вагоне было немного.

Ранее полиция поймала организованную группу подростков, развлекавшихся на железнодорожных путях на подъездах к столице. Юноши и девушки ради развлечения крушили инфраструктуру железной дороги, размещали на рельсах посторонние предметы, подвергая опасности поезда, а в проезжающие мимо составы бросали камни, бутылки и прочие тяжелые предметы.

В мае под Киевом хулиганы забросали камнями поезд «Львов — Киев». Были разбиты стекла в кабине машиниста и в пассажирском вагоне. Стоимость ремонта оценивается в восемь тысяч долларов.

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