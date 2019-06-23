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В Киеве хулиганы забросали камнями поезд метро: в сети показали видео
В Киеве хулиганы забросали камнями проезжавший поезд метро. Случилось это в районе станции «Черниговская». Видео, снятое очевидцами, дает представления о последствиях дерзкой выходки.
Несмотря на то, что в поездах подземки используется стекло повышенной прочности, оно не может выдержать прямое попадание булыжника. Стекло разбито и нуждается в замене. Только чудом обошлось без пострадавших, поскольку пассажиров в вагоне было немного.
На выезде из ст. Черниговская какие-то пацаны кинули камень в стекло метро и разбили его, никто не пострадал#Київ #Киев #новости pic.twitter.com/bHDrdttSFj— Jaroslav Zharenov (@JZharenov) 23 июня 2019 г.
Ранее полиция поймала организованную группу подростков, развлекавшихся на железнодорожных путях на подъездах к столице. Юноши и девушки ради развлечения крушили инфраструктуру железной дороги, размещали на рельсах посторонние предметы, подвергая опасности поезда, а в проезжающие мимо составы бросали камни, бутылки и прочие тяжелые предметы.
В мае под Киевом хулиганы забросали камнями поезд «Львов — Киев». Были разбиты стекла в кабине машиниста и в пассажирском вагоне. Стоимость ремонта оценивается в восемь тысяч долларов.
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