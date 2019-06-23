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Происшествия

Голова крокодила валяется прямо во дворе: в сети показали шокирующее фото из Крыма

22:59 23 июня 2019 10
крокодил
Инф. «ФАКТОВ»

Жители Симферополя в аннексированном Крыму привыкли к несвоевременному вывозу мусора и к тому, что бытовые отходы валяются разбросанными во дворах жилых домов. Но на днях симферопольцы испытали настоящий шок, когда обнаружили во дворе дома валяющуюся голову крокодила.

крокодил

Фотографии из Симферополя опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. В комментариях выдвигались самые разные объяснения появления в Крыму крокодилов: и смешные, и фантастические. Самым популярной версией оказалась та, где упоминался расположенный поблизости ресторан.

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Пока шло обсуждение, в Симферополе заметили еще одного крокодила — на этот раз живого. Рептилию видели возле школы № 24. Хищника учуяла собака, которую выгуливали на школьном дворе.

крокодил

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бразилии в 2018 году был случай, когда аллигатор выполз из пруда и напал на прохожего. А в Белгород-Днестровском крокодила держали на балконе жилого дома, и оттуда животное сумело выбраться на улицу.

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