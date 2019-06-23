Украинские легкоатлеты завоевали два «золота» Европейских игр

Спорт

В воскресенье, 23 июня, в борьбу за медали Европейских игр в столице Беларуси вступили мастера легкой атлетики. При этом индивидуальные награды спортсмены добывали в ходе командных состязаний. В итоге на пьедестал почета поднимались участники баталий, показавшие лучшие результаты в ходе всего соревновательного дня (претенденты на медали даже не пересекались друг с другом на беговой дорожке или в прыжковых секторах).

По итогам столь «хитрой» системы проведения состязаний «золото» Европиады-2019 Украине принесли наша смешанная эстафетная команда (4×400) в составе Анны Рыжиковой, Татьяны Мельник, Алексея Позднякова и Даниила Даниленко, а также еще один наш эстафетный состав в смешанной комбинированной эстафете преследования (800м — 600 м — 400 м — 200 м) — Евгений Гуцол, Алексей Поздняков, Ольга Ляховая и Яна Качур (на фото).

«Серебро» в копилку сборной положила Анна Плотицына, которая с результатом 13,14 секунды стала второй в беге на 100 метров с барьерами.

Бронзовые медали завоевали прыгун в высоту Богдан Бондаренко (2 м 21 см) и прыгунья в длину Марина Бех-Романчук (6 м 58 см).

Что же касается команды Украины, то она выиграла свою группу, в которой также состязались Испания, Турция, Португалия, Болгария, Дания, и напрямую вышла в полуфинал Европейских игр (26 июня).

Кстати, Украина с 17 медалями (5−6-6) по итогам соревновательного дня опередила Грузию и занимает в общем зачете Европейских игр третье место. Выше только Россия — 39 наград (19−10−10) и Беларусь — 34 (10−9-15).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя красавица Билодид принесла Украине первое «золото» Европейских игр.

Фото НОК Украины



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