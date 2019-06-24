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Сын свидетель: Шевченко снова забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (фото, видео)
На знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся матч легенд местного «Реала» и «Челси», цвета которого защищал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Знаменитостей хватало по обе стороны баррикад: у хозяев — Йерро и Макелеле, Гути и Карамбе, Рауль и Мориентес, у гостей — Десайи и Уайз, Синклейр и Малуда, Шевченко и Дзола.
Поединок, в котором Клод Макелеле и Рикарду Карвалью сыграли за обе команды, завершился победой «Реала» — 5:4 (Рауль, 12, 51, с пенальти, Мориентес, 14, 19, Карамбе, 36 — Шевченко, 23, с пенальти, Пойет, 24, Галлас, 46, Малуда, 65).
Андрей Шевченко, который прилетел в Мадрид со своим старшим сыном — 14-летним Джорданом, снова забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Как 20 лет назад — еще в футболке киевского «Динамо».
14-летний Джордан Шевченко в окружении звезд «Челси» на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы.
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