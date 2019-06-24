Пойдут дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Украина

Давно обещанные синоптиками дожди наконец захватят всю территорию Украины, а не только западные области. В понедельник, 24 июня, кратковременные осадки и грозы возможны во всех регионах, кроме восточных (Харьковщины, Донецкой и Луганской областей).

Осадки ожидаются до конца дня 24 июня и частично 25 июня в северных, восточных и центральных регионах. После дождя возможно небольшое снижение температуры. Об рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

«Во вторник еще ожидаются кратковременные дожди на севере, востоке и в центре страны. После чего будет несколько дней без осадков. После дождей возможно небольшое снижение температуры. Кроме того, с севера к нам зайдет холодный воздух. Поэтому температура снизится на 3−5 градусов», — добавила синоптик Украинского гидрометцентра.

Напомним, народные синоптики уже назвали ориентировочную дату, когда жара спадет. Об этом подробно в материале «ФАКТОВ» «Жара под 40 и грозы: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)».

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