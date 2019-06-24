26.11 / 26.43 29.28 / 29.83
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пойдут дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели

7:42 24 июня 2019 119
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Давно обещанные синоптиками дожди наконец захватят всю территорию Украины, а не только западные области. В понедельник, 24 июня, кратковременные осадки и грозы возможны во всех регионах, кроме восточных (Харьковщины, Донецкой и Луганской областей).

погода

Осадки ожидаются до конца дня 24 июня и частично 25 июня в северных, восточных и центральных регионах. После дождя возможно небольшое снижение температуры. Об рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

«Во вторник еще ожидаются кратковременные дожди на севере, востоке и в центре страны. После чего будет несколько дней без осадков. После дождей возможно небольшое снижение температуры. Кроме того, с севера к нам зайдет холодный воздух. Поэтому температура снизится на 3−5 градусов», — добавила синоптик Украинского гидрометцентра.

Напомним, народные синоптики уже назвали ориентировочную дату, когда жара спадет. Об этом подробно в материале «ФАКТОВ» «Жара под 40 и грозы: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины