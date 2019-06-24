В Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну: фото с места преступления

Происшествия

В Киеве неизвестные вандалы разрушили мемориал Сергею Нигояну — герою Небесной сотни, первому погибшему на Майдане 22 января 2014 года. Памятный знак находился на улице Грушевского — на месте гибели Нигояна.

О повреждении памятника рассказал ветеран АТО Александр Чех. Он же и опубликовал фото с места преступления. Хулиганы, побывавшие ночью возле мемориала, повалили украинский флаг, разбросали цветы и сложенные у гранитного обелиска шины.

Мемориал был установлен в Киеве 2 марта 2014 года. Сначала он представлял собой только памятный знак, но затем туда принесли флаги, покрышки, лампадки и живые цветы.

Напомним, убийство Сергея Нигояна все еще не раскрыто. Следствие выяснило, что Нигояна, равно как и Михаила Жизневского и Романа Сеника застрелили с расстояния 2−3 метра.

Фото Александр Чех/Facebook, Yuriy Intelehator/Facebook



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