Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: выяснились жуткие детали

Происшествия

У столичных следователей появился подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика. Школьника нашли убитым в районе озера Вырлица в Дарницком районе столицы.

Как сообщает Информатор, подозреваемым в убийстве мальчика стал его родственник, возможно, страдающий ментальными расстройствами. По предварительной версии, между взрослым и ребенком возник конфликт, мужчина нанес мальчику телесные повреждения, а когда раны оказались смертельными, гражданин решил избавиться от тела, спрятав его в озере.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что подозреваемым является старший брат убитого — 30-летний мужчина. Братья жили отдельно: старший с матерью, младший — с бабушкой. Мотивом для преступления, как полагают, стали личные обиды.

Подозреваемого уже допросили. «Он дал показания. Рассказал, как совершил преступление, куда дел орудие преступления — водолазы его нашли. Лицу уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Документы передаются в суд», — рассказал Крищенко в эфире 112 Украина.

Суд в столице должен дать санкцию на арест подозреваемого. Если вину докажут, убийце грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, девятилетнего мальчика искали почти сутки после того, как он не вернулся с прогулки домой. Около 17 часов 23 июня Служба спасения получила сигнал о подозрительной находке на озере в метре от берега. Выехавшие на место спасатели извлекли из воды тело ребенка и передали его правоохранительным органам.

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