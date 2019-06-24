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В Казахстане прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов: происшествие попало на видео
В Казахстане прогремела серия взрывов на складах боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области. Из окрестностей воинской части идет эвакуация населения.
Первый взрыв прозвучал около 9.20 утра по местному времени (шесть утра по Киеву). Очевидцам удалось запечатлеть уникальные кадры с места взрывов — в небо поднимаются клубы густого дыма, слышны звуки рвущихся боеприпасов.
Взрывная волна достигла жилых кварталов. В ряде домов выбило окна, повреждены стены и кровля. Жители Арыси, не дожидаясь официальной эвакуации, поспешили покинуть город самостоятельно. Дороги переполнены, горожане пытаются уехать с попутными машинами.
Население Арыси составляет 40 тысяч человек. Эвакуационные пункты открыты в соседнем Шымкенте.
Напомним, 14 июня прогремели взрывы на полигоне по утилизации боеприпасов в Воронежской области России. Взрывы были спровоцированы горением сухой травы в непосредственной близости от места хранения снарядов.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..