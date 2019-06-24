Происшествия

Настоящее зверство: в прокуратуре рассказали, как киевлянин убивал своего 9-летнего родственника

В Киеве следствие установило картину жестокого убийства девятилетнего мальчика, тело которого было найдено на озере Вырлица 23 июня. Подозреваемым стал один из родственников — брат отчима ребенка. Считается, что к убийству привел семейный конфликт, и преступление должно было стать местью матери и отчиму мальчика.

Подозреваемый — 30-летний киевлянин — задержан и дал показания следствию. Как сообщает столичная прокуратура, орудием убийства стали нож и молоток.

Следствие уже составило приблизительную картину преступления: убийца дождался мальчика возле дома и пригласил на Вырлицу искупаться. На берегу озера мужчина подошел сзади к мальчику и нанес около 30 ударов ножом. Раны наносились хаотично — в область шеи и спины. Затем преступник несколько раз ударил жертву молотком по голове, удары стали смертельными.

Чтобы скрыть преступление, убийца привязал к ногам жертвы камень и попытался утопить тело в озере. Тем не менее, тело нашли на следующий день в метре от берега.

Задержанному инкриминируется статья об умышленном убийстве малолетнего ребенка. За это преступление грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, ребенка искали около суток после того, как он отпросился погулять и не вернулся вечером домой.

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