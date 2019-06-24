- 12:32 С патрульными наперегонки: комбат ВСУ устроил ралли в курортной Затоке
- 12:25 Мужчина застрял в люке вверх ногами из-за упавшего смартфона: опубликовано видео
- 12:22 Повернуть нельзя ехать: в сети рассказали о хитрой уловке киевских полицейских
- 12:22 Отдых в Крыму обойдется дороже отпуска на курортах в ЕС: опубликованы интересные данные
- 12:14 Вчетвером на мопеде: под Львовом в жутком ДТП погибли подростки
- 12:06 Оккупанты закрыли въезд на пляж в Крыму из-за прихоти генерала
- 11:50 В Харькове нацгвардейцы отрывались на выпускном под песню Газманова: в сеть попало скандальное видео
- 11:45 Елена Темникова изменилась до неузнаваемости
- 11:39 Настоящее зверство: в прокуратуре рассказали, как киевлянин убивал своего 9-летнего родственника
- 11:39 Актер Андрей Харитонов: «Никакого страха перед смертью не испытываю»
- 11:26 Скабеева уже не побегает: российских пропагандистов поставили на место в ПАСЕ
- 11:24 Грицак: «Из плена освобождены 3 тысячи наших граждан, еще 100 остаются в застенках ОРДЛО»
С патрульными наперегонки: комбат ВСУ устроил ралли в курортной Затоке (видео)
Ночью 23 июня полиция с погоней задержала в черноморском поселке Затока крепко «принявшего на грудь» командира понтонно-мостового батальона, базирующегося в Белгород-Днестровском майора Вооруженных сил Украины Сергея Ш. Ранее в Черноморске под Одессой пьяный киевлянин на Audi Q8 протаранил пять машин, которые находились на стоянке.
Офицера, мчавшегося на джипе Land Rover Freelander с британскими номерными знаками, ловили три экипажа патрульной полиции и задержали на 62-м километре автодороги Р-70 (Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши).
По словам очевидцев ЧП, чтобы утихомирить разбушевавшегося майора, патрульные применили спецсредства — наручники. Были составлены четыре административных протокола, в том числе по ст. 130 Административного кодекса (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
Задержанный отказался от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в крови как на драгере, так и в медучреждении.
На место происшествия вызвали сотрудников Военной службы правопорядка, Военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона и следственно-оперативную группу полиции.
По счастливой случайности обошлось без жертв и потерпевших.
Ранее в Харькове в здание городского совета врезался автомобиль. В сети обнародовали видео инцидента, который можно было бы считать курьезным, если бы не травмы водителя.
А в Киеве свидетели задержали виновника кровавого ДТП, который сбил людей на пешеходном переходе
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.