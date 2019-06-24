Происшествия

С патрульными наперегонки: комбат ВСУ устроил ралли в курортной Затоке (видео)

Ночью 23 июня полиция с погоней задержала в черноморском поселке Затока крепко «принявшего на грудь» командира понтонно-мостового батальона, базирующегося в Белгород-Днестровском майора Вооруженных сил Украины Сергея Ш. Ранее в Черноморске под Одессой пьяный киевлянин на Audi Q8 протаранил пять машин, которые находились на стоянке.

Офицера, мчавшегося на джипе Land Rover Freelander с британскими номерными знаками, ловили три экипажа патрульной полиции и задержали на 62-м километре автодороги Р-70 (Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши).

По словам очевидцев ЧП, чтобы утихомирить разбушевавшегося майора, патрульные применили спецсредства — наручники. Были составлены четыре административных протокола, в том числе по ст. 130 Административного кодекса (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Задержанный отказался от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в крови как на драгере, так и в медучреждении.

На место происшествия вызвали сотрудников Военной службы правопорядка, Военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона и следственно-оперативную группу полиции.

По счастливой случайности обошлось без жертв и потерпевших.

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