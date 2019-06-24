Мир

«Это все серьезно», — в РФ отреагировали на аресты их имущества в Украине

В Москве крайне негативно восприняли решение Соломенского районного суда Киева о выплате компенсаций журналистке и общественной активистке Анне Андриевской. Бывший крымский корреспондент интернет-издания «Центр журналистских расследований» обратилась в суд по программе объединения «Сила права» — теперь Российская Федерация обязана выплатить ей за моральный ущерб от аннексии Крыма около 1 миллиона гривен (более 2,5 млн рублей по текущему курсу).

Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства республики Крым при президенте РФ, объяснил, что на территории Украины уже арестовано имущество — это прежде всего активы и капиталы украинских дочек «Сбербанка» и ВЭБа.

«Прямых государственных активов Российской Федерации на Украине сегодня почти не осталось, но непрямые еще есть. А Сенченко, который ищет себе на Украине политическую нишу, обнаружил имущество, принадлежащее госкомпаниям через аффилированные структуры. Имущество арестовали, сейчас ВЭБ обжалует его арест в Арбитражном суде Стокгольма. Арест и распродажа российских госактивов на Украине „за Крым“ — лишь часть неприятностей, грозящих нашей стране. Когда эти арестованные активы РФ у Киева закончатся, он, в рамках договоров о правовой помощи, может запросить арест имущества РФ за рубежом, прежде всего в Европе. Так уже было в нулевых с имуществом России, арестованным по иску швейцарской фирмы „Нога“, так было с арестом в Европе парусника „Седов“. Это все серьезно, не надо все это недооценивать и хихикать. Они будут множить эти судебные решения и обращаться в иностранные суды — в странах, где есть имущество России», — прогнозирует Молохов.

По словам российского юриста-международника, России пора полностью менять стратегию поведения в подобных спорах, переходить от реактивного поведения к активному.

«Сегодня мы не формируем повестку дня, мы просто отвечаем на действия украинской стороны, — констатирует Александр Молохов, — А нужно формировать повестку самим. Надо переходить от защиты и оправданий к наступлению».

Судебный иск журналистки Анны Андриевской против Российской федерации, как и многие другие судебные иски, готовили специалисты общественной организации «Сила права». Движение объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву, с 2014 года работает над возмещением убытков, нанесенных российской вооруженной агрессией. На сайте движения есть информация относительно около 700 судебных решений, доказывающих факты военной агрессии РФ, оккупации и нанесенного ущерба, а также сообщается об арестованных первых российских активах на сумму более 3 миллиардов долларов.

Возглавляет «Силу права» Андрей Сенченко — до недавнего времени — один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны от ВО «Батьківщина», но политик заявил о выходе с партии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили о том, что «Сила права» Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением «Спільна справа», которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения — формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых — недопустимость капитуляции и российского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.

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