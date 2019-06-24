Происшествия

В Одессе пропала еще одна девочка (напомним, что на днях в Одесской области была объявлена в розыск Виктория Городецкая — воспитанница детского центра ) Полиция ищет Ксению Кусановскую 2007 года рождения, которая 23 июня ушла из дома (проживает в жилом массиве Таирова) и пропала. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Правоохранители опубликовали приметы девочки: рост — примерно 155 см, плотное телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые.

Ксюша была одета в темную рубашку в клетку красно-синего цвета, темно-серые бриджи, черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят срочно сообщать на спецлинию «102».

Отметим, что за последние две недели это далеко не первый случай исчезновения девочек-подростков в Украине. Достаточно вспомнить трагическую историю с 11-летней Дашей Лукьяненко.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Киеве в Дарницком районе был убит девятилетний мальчик. Поиски ребенка продолжались около суток, после того как школьник не вернулся домой с прогулки.

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