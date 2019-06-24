Происшествия

На Прикарпатье нашли мертвыми молодую женщину и ее шестилетнюю дочь

В Коломые Ивано-Франковской области в городской квартире, предположительно, отравились угарным газом молодая женщина и ее маленькая дочь. Ранее в Черлянах под Львовом от отравления угарным газом погиб четырехлетний ребенок: в дымоход попала ворона и перекрыла выход продуктов горения.

— К правоохранителям поступило сообщение о том, что в одной из городских квартир обнаружены без признаков жизни 27-летняя женщина и ее шестилетняя дочь. Признаков насильственной смерти на их телах специалисты не выявили. Квартира была закрыта изнутри, следов повреждения или взлома замков правоохранители не обнаружили, — сообщили в ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

В ходе осмотра помещения полицейские зафиксировали наличие угарного газа, источник его появления устанавливают специалисты. По факту гибели мамы с ребенком открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия, в том числе ряд экспертиз.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели от угарного газа известной львовской художницы.

По этой же причине во Львове погибли два туриста из Киева, еще два — в реанимации.



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