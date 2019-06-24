Бойня на дороге: под Одессой подрались местные жители и водители фур

Происшествия

Жители пригородов Одессы перекрыли улицы, протестуя против проезда большегрузного транспорта. Рано утром в понедельник, 24 июня, произошла драка между водителями фур и жителями Фонтанки (село в Лиманском районе, территориально наиболее приближенное к областному центру), которые перекрыли большегрузному транспорту въезд в порт через «Евротерминал». Об этом в ходе аппаратного совещания Одесского горсовета сообщила депутат Антонина Наконечная. Ранее на Львовщине объявившие забастовку горняки перекрыли важную автотрассу.

По словам Наконечной, одесситы перекрыли Балтскую дорогу, улицы Лиманную и Хуторскую, а также дорогу на Усатово. В ходе потасовки пострадали местные жители, водители фур и автотранспортные средства.

«Известно, что сейчас будут массово завозить к нам пшеницу. Что делать? Я не знаю. Что говорить людям? Я не знаю. Мы собирались в Суворовской райадминистрации, объясняли жителям Куяльника и Большевика: город строит дорогу, но люди не ушли. Меня пугает, что там стоят родители детей, которые ходят в школу № 41. Нет пешеходного тротуара. Может, если бы был тротуар, то люди не были бы так обеспокоены. Сегодня с 6 утра накалена обстановка. Была драка. Побили жителей, побили водителей, побили транспорт. Завтра люди обещают перекрыть Объездную дорогу — от Нерубайского до Куяльника. Перевозчики пугают нас тем, что зайдут в город и перекроют улицы в городе. А все вместе винят городскую власть», — заявила депутат.

Первый вице-мэр Анатолий Орловский поручил департаменту транспорта и полиции направить на место своих сотрудников и разобраться в ситуации.

«Я понимаю, что люди недовольны, но так сложилась ситуация, что нужно этот вопрос отрегулировать и до конца дня проинформировать», — сказал вице-мэр.

Местные жители перекрывают проезд фурам на территорию Одесского порта через «Евротерминал», поскольку тяжелые груженные авто ездят мимо их домов и уже разрушили проезжую часть, из-за постоянной вибрации здания покрываются трещинами.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Новоград-Волынском районе Житомирской области местные жители перекрыли трассу Киев — Чоп, протестуя против загрязнения рек. А под Одессой люди перекрыли трассу, требуя установить светофоры на опасном участке дороги.



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