Как правильно подобрать образ на выпускной вечер: советы модного стилиста

Стиль жизни

В Украине в последние выходные июня пройдут выпускные вечера. Как правильно подобрать образ для бала и избежать при этом ошибок и что сейчас в тренде, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал известный стилист, ведущий проекта «Миссия красота» на канале «Украина» Ильяс Сахтара.

— Главное, на что нужно обращать внимание, выбирая выпускное платье: его цвет, форма и то впечатление, которое девочка хочет произвести на своих одноклассников, — рассказал Ильяс. — Скорее всего, она желает поразить мальчиков, а не девочек. Теперь пройдемся по этим трем аспектам. Цвет наряда не должен быть кричащим. Потому что в противному случае девочка рискует стать слишком ярким пятном, выделяющимся на фоне других.

— Но многие как раз хотят быть замеченными!

— В том, что ты выделяешься на фоне других девочек, нет ничего плохого, но это может спровоцировать не совсем правильное ощущение у одноклассниц. Да, нужно быть самой красивой, сексуальной. Но сексуальность не надо подавать в несозревшем состоянии. Иногда сексуальность в 16−17 лет может выглядеть слишком нарочито и восприниматься людьми не так, как того хочет девочка. Поэтому рекомендую выбирать приятные мягкие тона, пастельные. Конечно, подходит вся пудровая гамма. Это для того, чтобы образ был более нежным, подчеркивал юность, а не превращал вечер в какое-то состязание между гиперсексуальными девчонками, которые готовы покорить этот мир после того, как выйдут за пределы школы.

— Каким должен быть фасон платья?

— Фасон или форма должны подчеркивать композиционные центры женской фигуры. Самые главные центры — грудь, бедра и талия. Только избегайте гипертрофированных форм, слишком сложных дизайнерских решений. Потому что, если выбрать суперсложный дизайнерский вариант кроя, то сама девочка рискует остаться незамеченной. Обратят внимание лишь на ее платье, и люди это могут воспринять как выпендреж. Поэтому желательно просто подчеркнуть форму. Для меня нет ничего лучше, чем хорошая фигура с простым платьем.

Не надо «утяжелять» образ какими-то чашечками, шнуровками, бантами. Как показывает практика, к концу выпускного, после всего разгулья, это выглядит плохо. Поэтому лучше выбирать мягкие, струящиеся ткани — трикотаж на шелковой основе, вискозу, которая имеет шелковистый блеск. Но не лишком много блеска. Не надо выбирать атлас, который будут светиться, как в софитах, и появится ощущение, что девочка вышла просто в белье. Поэтому с выбором ткани нужно всегда быть осторожной, брать натуральные ткани, даже если со смесью вискозы. Главное, чтобы они не имели сильного блеска, пусть он будет, но ближе к матовому.

— Платье еще не весь образ выпускницы — нужны прическа, аксессуары. Как правильно все это подобрать?

— Если говорить про аксессуары и прически, то это действительно важные детали. Конечно, железобетонное правило — лучше пусть будут дорогие туфли, которые подчеркнут ножки, и не кричащие аксессуары, которые будут украшать девочку. И никаких огромных «люстр» в ушах, бесчисленного количества стразов и тому подобного. Я считаю, что туфли должны быть самыми дорогими в выпускном ансамбле.

— А что касается макияжа?

— Он должен подчеркнуть черты лица, улучшить их, сбалансировать, но никак не делать из девочки женщину-вамп. Выпускница должна быть красивой не в стиле какого-то фешн-глянца, где девочки видят фотосессии топ-моделей, а выглядеть естественной. С минимальным количеством «краски» на лице. То же можно сказать и о прическе. Девочке не следует выглядеть так, будто она провела пять часов в парикмахерской. Тонны лака, какие-то букли, укладки — это все страшно! Лучше струящиеся волосы, легкая волна. Потому что нет ничего прекраснее, чем здоровые, сияющие волосы.

— Что посоветуете выбрать для выпускного вечера парням?

— Наверное, такой же совет, как и девочкам: не перестараться с образом. Потому что иногда это выглядит как рано женящийся парень. Считаю, что костюм или в целом образ на выпускной должен быть максимально комфортным. Не стоит надевать бабочку, галстук. Потому что это выглядит несуразно. К тому же не обязательно, чтобы юноша был в костюме. Но если уж это все-таки необходимо, то ткань выбирайте без отливов, как у нас многие любят. Костюм должен быть современным, брюки не слишком широкими, а немного зауженными книзу. Конечно же, пиджак приталенный, никаких оверсайзов и гипертрофированно больших вещей.

— Цвет костюма не обязательно должен быть классически черным или серым?

— Цвета могут быть разными, но надо помнить, что не стоит надевать красный или ярко-оранжевый костюм. Потому что это может выглядеть театрально или комично. Нет ничего прекраснее, чем строгие цвета: все оттенки серого, синего, бежевого. Главное — не надевать белый костюм, иначе юноша будет выглядеть как жених.

— Парням стоит идти в салон делать укладку?

— Не знаю, в салон ли. Но прическе тоже нужно уделить внимание. Потому что она может как улучшить образ, так и ухудшить. Лучше перед выпускным пойти в парикмахерскую и «навести шороху». И быть, как говорится, при параде. Только, опять же, не перестарайтесь с лаком.

— А как насчет аксессуаров?

— Знаете, обувью, а иногда и носками можно перечеркнуть весь образ. Если костюм светлый, то носки выбирают не белые, а на тон-два темнее брюк. Если темный — подбираются под цвет обуви, как бы ее продолжение. Мальчик должен выглядеть опрятно. Он все-таки будущий мужчина, семьянин, должен производить достойное впечатление. На ряженого «павлина» девочка, скорее всего, меньше обратит внимание, чем на серьезного, респектабельного, вдумчивого парня.

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