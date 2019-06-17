24 июня 2019

Найти в нашей коллекции композицию, хотя бы мало-мальски подходящую для иллюстрации сегодняшнего повода, признаюсь, мне так и не удалось. Поэтому решил остановиться просто на интересной работе, лишь отдалённо напоминающей тему этого поста. Тема же вот какая.

В конце июня 1868 года американский изобретатель Лэтем Шоулз запатентовал пишущую машинку. Это был первый прототип ставшего вскоре знаменитым на весь мир ''Ремингтона''. Кстати, исследователи отмечают, что реализовать идею быстрой печати текстов в разное время и в разных странах пыталось множество изобретателей. Некоторым из них удавалось даже сконструировать такие устройства задолго до Шоулза. Ну, например, еще в 1714 году (то есть 305 лет назад!) английскому изобретателю Генри Милю удалось лично из рук королевы Анны получить первый патент на машину, позволяющую последовательно печатать на бумаге необходимые символы. Правда, подробное описание этого устройства до наших дней так и не дошло.

Я вам скажу, более того, спроси у нынешних школьников или даже студентов университета, что такое пишущая машинка, пожалуй, никто из них толком объяснить этого не сможет. А ведь, казалось бы, ещё совсем недавно ни одна организация, ведущая делопроизводство, обходиться без пишущих машинок просто не могла. А в больших государственных учреждениях или производственных коллективах вообще работали целые машинописные бюро, в которых печатались, вычитывались и исправлялись тысячи самых разных текстов. Треск от их работы порой стоял такой, что его было слышно за километр!

Ни одна редакция газет или радио- и телекомпаний жизни своей не могла представить без таких бюро, в которых, как правило, работали исключительно женщины, именовавшиеся машинистками. Самостоятельно печатать на машинках тексты статей могли лишь избранные журналисты, во-первых, умевшие управляться с этой нехитрой, на первый взгляд, техникой, и, во-вторых, заслужившие право держать на своём рабочем столе недешёвый по тем временам печатный аппарат.

Много воды с тех пор утекло. Многое в нашей жизни изменилось кардинально. Особенно это, конечно же, касается технических устройств. Сейчас ни для кого не представляет особого труда набрать на встроенной в любой гаджет клавиатуре текст (который тут же будет исправлен специальной программой, устраняющей ошибки!) — и отправить адресату куда только пожелаешь. А раньше ведь приходилось создавать целую технологическую цепочку подготовки и вычитки текстов, прежде чем они прочитывались и правились руководителями редакций и лишь затем отправлялись в типографию для набора уже в газетных полосах. Большинству сегодняшних журналистов даже неведомы такие понятия, как пневмопочта или, к примеру ''свежеголовый''. А ведь еще несколько десятков лет назад без подписи ''свежеголового'' дежурного (читавшего готовящийся к печати номер газеты самым последним, ''на свежую голову''!) ни одна газета не могла увидеть свет.

Хотя, конечно, и ''свежеголовым'' не всегда удавалось вылавливать нелепейшие, следует заметить, ошибки. И тогда на первых страницах главных украинских газет выходили ''ляпы'' типа такого. На фотографии президиума партийного съезда были отмечены все члены Политбюро ЦК, кроме одного, также присутствовавшего в этом масштабном мероприятии. И тогда ''свежеголовый'' на свой страх и риск потребовал вклеить портрет отсутствовавшего на общем снимке руководителя. Вклеили. Газета вышла в свет. И только наутро все заметили, что на фотографии этот вклеенный персонаж и сидел за общим столом президиума, и стоял, выступая, за трибуной, находившейся рядом с этим же столом. Одновременно!

Если бы вы знали, сколько редакторских судеб было поломано из-за ошибок или опечаток, вышедших в газетах… Но, чтобы не заканчивать пост на грустной ноте, расскажу лучше анекдот из того времени. Разговаривают две секретарши:

- Знаешь, милая, а всё-таки страшное изобретение эта пишущая машинка!

- Почему страшное?!

- Да потому что, как только перестаёшь работать, всем об этом тут же становится… слышно.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.