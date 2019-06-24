Доллар и евро снова начали дешеветь

Деньги

После небольшого скачка в конце прошлой недели стоимость доллара и евро вновь пошла вниз. В понедельник, 24 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,26 грн за доллар, понизив его на 11 копеек. А вот евро подешевел на 10 копеек — до 29,72 грн. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 26,04 грн, а продают — по 26,32 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 29,42 грн, продажи — 29,89 грн.



«Гривня на наличном рынке в понедельник, 24 июня, подорожала и торгуется на уровне 26,14 грн за доллар. На межбанке — на отметке 26,15—26,25 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщения о том, что «Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промышленных потребителей в июле.

Для валютного рынка сохраняется благоприятный фон. Завершение второго квартала и первого полугодия, может привести к закрытию некоторых спекулятивных позиций и росту волатильности. Вероятно, гривня в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 26,1—26,5 грн за доллар".

По мнению экспертов, анализ ситуации на валютном рынке за неделю показывает, что национальная валюта пока продолжит укрепляться. И для этого есть причины.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне равномерно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6—0,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,42 грн до 26,27 грн (-0,6%). Спрос — предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,42 — 26,46 до 26,19 — 26,21 (-0,9%). Средние курсы покупки — продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,26 — 26,51 до 26,05 — 26,31 (-0,8% — 0,7%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,0%, что ненамного больше его стандартного значения на спокойном рынке (около 0,9%).

Министерство финансов в своем июньском макроэкономическом анализе обновило прогнозы курса доллара на ближайшие годы. По итогам текущего года Минфин ожидает доллар по 27,4 грн в среднем за период. В 2020 году курс доллар прогнозируется в среднем по 28,2 грн, а в 2021 году — в среднем по 29,4 грн. Лишь в 2022 году среднегодовой курс доллара, по мнению Минфина, достигнет уровня 30 грн.

На начавшейся неделе мы ожидаем снижение стоимости доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26 грн, а наличный доллар в банках — около 25,8—26,1 грн".

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины принял постановление, согласно которому теперь украинским компаниям и предприятиям, поставляющим свою продукцию за рубеж, либо получающим плату за определенные услуги в иностранной валюте, не нужно обязательно продавать ее часть Нацбанку. Эксперты считают, что в условиях регулярных валютных поступлений со стороны иностранцев, скупающих гривневые облигации Министерства финансов, приток валюты на межбанковский рынок не должен сократиться.



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