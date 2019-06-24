Новые тренды в летнем маникюре: идеи стильного дизайна (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр сегодня приравнивается к модному аксессуару. Правда, быть в тренде — задача не из простых. Ведь тенденции меняются быстро. Важно выбрать то, что подходит именно вам — соответствует стилю жизни и гардеробу. Всё в образе должно быть гармонично. О новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист, живущая в Болгарии, Ирина Кулик-Граматикова.

— Этим летом в тренде яркие тона, — рассказывает Ирина Кулик-Граматикова. — Особенно популярны покрытия с неоновым пигментом. Его хорошо сочетать с белым цветом. Такие ногти можно дополнить геометрическим рисунком, который сегодня в моде. Неоновый маникюр особенно уместен в период отпуска. По-прежнему востребован французский маникюр. Он может быть цветным. Линия «улыбки» должна быть тонкой. Многие женщины отдают предпочтение натуральным оттенкам ногтей. Классикой считается красный с золотом. Эффектно смотрится на ногтях градиент — переход цветов. Сочетание техник сделает дизайн уникальным.

Неоновый пигмент – один из трендов лета 2019 года

— Какая форма ногтей сегодня является номером один?

— Популярна миндалевидная форма ногтей. Не моден сейчас лишь «острый миндаль».

— А что скажете насчет декора?

— Можно использовать для украшения камни и фольгу. Это очень эффектно. Например, недавно я декорировала ногти морскими камешками и золотистой фольгой. Такой дизайн ассоциируется с отпуском, отдыхом на море. В моде и вензеля. Также используется специальный пластилин для создания скульптурных цветов, лепки ракушек. Летом моден и акварельный дизайн. Цветы, жучки, бабочки находят воплощение в нежном и ярком декоре. Один из моих любимых летних вариантов — «бархатная бабочка». Благодаря специальной пудре бабочка бархатиста на ощупь.

Декор с морскими камешками и золотой фольгой ассоциируется с отдыхом на море

— Модны ли сейчас стразы?

— Они всегда в моде, вопрос — в каком количестве их использовать. К слову, во многом это зависит от длины ногтей, стиля клиентки, ее настроения.

— Лето — время свадеб. Каждая невеста хочет быть в этот день особенно красивой, поэтому заранее продумывает все детали наряда, прическу, маникюр. Что актуально в свадебной нейл-моде?

— Французский маникюр со всевозможными дополнениями. Это могут быть, к примеру, кристаллы. Красиво смотрятся на ногтях невесты скульптурный дизайн, вензеля.

Дизайн с вензелями смотрится элегантно

— Лето — сезон отдыха. Многие отправляются в отпуск на море. Случалось ли в вашей практике, что клиентки просили сделать дизайн ногтей под купальник?

— Да, приносили фото купальника или описывали его.

— А под новый гаджет или автомобиль дизайн заказывали?

— Нет, такие просьбы пока не поступали.

— Как лучше ухаживать за кожей рук и ногтями?

— Обязательно используйте солнцезащитный крем, чтобы избежать появления пигментации. Летом средства по уходу за кожей должны быть легкими, быстро впитываться. Надевайте перчатки, когда делаете уборку с помощью агрессивных моющих и чистящих средств. Маникюр делайте регулярно — раз в две-три недели, чтобы руки выглядели ухоженными. Отдайте предпочтение базовому покрытию с протеином и кальцием, что способствует укреплению ногтей. Не забывайте применять масло для кутикулы. Носите его с собой в сумочке, оно должно быть у вас в машине и на столе в офисе. Летом ногти хорошо укрепляет морская вода, но, чтобы был эффект, их не следует в этот период покрывать лаком. К слову, давать отдых ногтям очень полезно. Это нужно делать периодически.

— Как дольше сохранить маникюр в хорошем состоянии? Есть ли способ, позволяющий лаку держаться на ногтях дольше?

— Перед нанесением базы необходимо обезжиривать ноготь, для стойкости лака.

— Маникюр важен и для юной модницы, и для стильной женщины постарше. Какой дизайн способен «отминусовать» несколько лет?

— Более светлые тона придают образу свежесть. Однако важно подбирать тон, который не сливается с оттенком кожи.

Этот дизайн называется «бархатная бабочка». Благодаря использованию специальной пудры бабочка бархатиста на ощупь

— Как лучше сочетать дизайн ногтей с нарядом?

— Если платье очень яркое и с большим количеством орнаментов, тогда в маникюре уместен минимализм. Если наряд простой, цвет ногтей может быть ярче, декор — сложнее. Нужно исходить из конкретной ситуации. Важно, чтобы образ был гармоничным.

— Сегодня многие девушки хотят заниматься декором ногтей. Ирина, а как вы стали нейл-стилистом?

— Все получилось случайно, я открыла салон, а через год был кризис с мастерами по маникюру. Пришлось быстренько освоить экспресс-курс, чтобы в случае необходимости подменять мастеров. Но в результате я так увлеклась нейл-дизайном, что уже жить без этого не могу. Профессия очень творческая и интересная. Моя страсть — акварель. Могу экспериментировать с дизайном бесконечно. Я довольно молодой мастер, но уже преподаю. А осенью собираюсь участвовать в соревнованиях по ногтевому дизайну.

Ирина Кулик-Граматикова: «Могу экспериментировать с дизайном бесконечно»

— Случалось, что стильный маникюр менял жизнь вашей клиентки?

— Маникюр придает уверенность и поднимает настроение каждой женщине. Это как купить новую вещь, которая вам очень нравится. Часто клиентки рассказывают мастеру самое сокровенное, как лучшей подруге. Случается, женщина приходит в подавленном настроении из-за какой-то проблемы, а, пообщавшись и получив красивый дизайн ногтей, уходит в более оптимистичном расположении духа.

— Какая оценка вашего труда для вас была самой высокой?

— Когда клиентка живет далеко, добираться ей к мастеру непросто, но она говорит, что готова ехать к вам хоть на край света, потому что ей нравится качество вашей работы, — это высшая похвала.

Ранее о новых трендах в маникюре, а также о том, как лучше заботиться о руках в летний период, «ФАКТАМ» рассказывала нейл-стилист из Австрии, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Клаудия Чережи.

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Читайте также о новых трендах в стрижках и окрашивании, а также о том, как ухаживать за волосами летом. Советами в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» поделилась киевский стилист Ольга Мачарова.

Фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой

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