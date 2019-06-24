Как выбрать модный купальник по фигуре: советы стилиста

Стиль жизни

В разгар летнего сезона и отпусков многие женщины задаются вопросом: какой же купальник выбрать, чтобы и фигуру подчеркнуть, и быть в тренде этого лета. Известный украинский стилист Дарья Мегеть в программе «Ранок з Україною» рассказала, как создать удачный пляжный образ и одновременно скрыть возможные недостатки фигуры.

— Начнем с девушек, которых не волнуют модельные стандарты, — предложила Дарья. — Идеальным вариантом для них будет шнуровка. Это модно и одновременно практично. Например, слитный купальник со шнуровкой на спине можно затянуть, сделав талию тоньше. А если вдруг набрали несколько лишних килограммов — можно распустить шнуровку.

— Какой самый трендовый вариант лета 2019?

— Плавки с высоким вырезом. Такой вариант прекрасно подойдет девушкам с фигурой песочные часы. Купальник с высоким вырезом трусиков визуально удлиняет ноги. Такая модель подойдет почти всем. Если нужно подчеркнуть талию — можно выбрать высокие плавки с декоративным поясом.

— А если не хватает объема в верхней части?

— Таким женщинам стоит выбрать бюстгальтер бандо. Лиф бандо с чашкой удачно подчеркнет грудь, а вариант с бретельками с рюшами придаст объем верхней части.

Девушкам, которых беспокоит проблема широких плеч, Дарья посоветовала выбирать верх купальника треугольной формы.

— Благодаря этому акцент визуально смещается на шею, и плечи не будут казаться такими массивными, — сказала стилист в эфире канала «Украина». — Для тех, кто не успел избавиться от лишних килограммов к летнему сезону, ситуацию может исправить купальник с более высокой посадкой плавок. Для девушек с таким типом фигуры лучшим вариантом будут сплошные купальники. Они подчеркнут талию и прикроют недостатки в области живота и бедер. Что касается трендовых цветов, то стоит обратить внимание на леопард, нюд и металлик.

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