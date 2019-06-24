Стало известно, сколько украинским спортсменам заплатят за медали Европейских игр

Спорт

На продолжающихся в столице Беларуси вторых Европейских играх украинские спортсмены уже завоевали 17 наград — пять золотых и по шесть серебряных и бронзовых.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook обнародовал суммы призовых, которые получат наши призеры Минска-2019.

За первое место на соревнованиях спортсмену полагается от государства 50 тысяч гривен, за второе — 40 тысяч, за третье — 25 тысяч. При этом, если один атлет завоевал несколько наград (как легкоатлет Алексей Поздняков, выигравший две эстафеты в легкой атлетике, или гимнастка Влада Никольченко), он получит заслуженные призовые за каждую из них.

Игорь Жданов также отметил, что перед Европейскими играми-2015 в Баку призовые были двое меньше: 25 тысяч гривен за «золото», 20 тысяч — за «серебро» и 12,5 тысячи — за «бронзу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские легкоатлеты завоевали два «золота» Европейских игр.

Фото noc-ukr.org

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