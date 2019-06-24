Происшествия

Педофилы активизировались: еще двух задержали в Луцке и Закарпатье

В Луцке сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего местного жителя, который совершал развратные действия в отношении маленького ребенка. Ранее под Одессой посадили на 7 лет педофила, развращавшего 9-летнего ребенка. За изнасилование 7-летней девочки арестован ранее дважды судимый житель Херсонщины.

— На телефонную линию «102» поступило сообщение от 46-летней жительницы области о том, что односельчанин совершает развратные действия по отношению к ее 5-летней дочери. Извращенец был сразу же задержан и доставлен в отделение полиции. Как оказалось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, — сообщили в ГУ Национальной полиции Волынской области.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, открыто уголовное производство, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Еще одного педофила задержали уже на Закарпатье, в городе Перечин.

— К нам поступила информация, что на улице Ужанской парень приставал к двум девочкам. Следственно-оперативная группа установила, что 23-летний уроженец Днепропетровской области, живущий в настоящее время на Закарпатье, познакомился с двумя несовершеннолетними девочками. Во время разговора, молодой человек предложил им пройти на неосвещенную местность вблизи автовокзала, где стал совершать развратные действия сексуального характера. После того как это заметил охранник магазина, извращенец убежал, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

Полицейские задержали подозреваемого на территории одного местного предприятия. По этому факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

В последнее время в Украине появилось аномально много сообщений о преступных действиях взрослых в отношении несовершеннолетних. Так, под Киевом отец-педофил насиловал дочек и их подругу. Недавно столичные правоохранители задержали мужчину, который снимал детское порно, а также совращал малолетних детей. Жертвами педофила становились девочки 9−10 лет. А в Киеве, угрожал отравить мать, мужчина цинично растлевал детей гражданской жены.

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