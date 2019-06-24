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Как не набрать лишних килограммов за лето: советы фитнес-тренера
Ксения Литвинова — эксперт программы «Сніданок з 1+1», известный фитнес-тренер, которой доверяют свои тела Екатерина Серебрянская, Тина Кароль и Маша Ефросинина. По будням Ксения дает советы миллионам украинцев, как держать тело в тонусе в домашних условиях. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» эксперт рассказала, как за лето не наесть лишние килограммы, когда лучше тренироваться и какой диеты придерживаться.
— Уже почти три года вместе с утренним шоу я делаю полезные рубрики, которые помогают нашим телезрителям сохранить активность и здоровье, — рассказала Ксения. — Постоянно доказываю, что здоровый образ жизни не требует много денег, все необходимое есть дома. Нужны только решительность и самодисциплина. Я всегда даю доступные каждому инструменты и упражнения, которые реально применять в своей ежедневной жизни
— Когда нужно начать заниматься, чтобы привести тело в порядок к пляжному сезону?
— Если вы хотите прийти к пляжному сезону в полной боевой готовности с рельефным телом, постройневшим и подтянутым, то нужно начинать заниматься, хотя бы за три месяца до его начала. Обычно я рекомендую включать интенсив уже с марта, потому что с приходом весны очень просто подыматься по утрам, легко взбодриться, так как появляется регулярное солнце, и в целом весной мотивация становится выше. У мужчин в том числе.
— А если с мотивацией проблемы?
— Ее всегда можно найти! Скажу откровенно: женщины мотивируют себя по-разному. От желания уменьшить себя на 1−2 размера, влезть в брюки, которые носила в 20 лет, до улучшения здоровья или определенных показателей. Например, хочется изменить форму ягодиц, чтобы талия стала тоньше, спина здоровее, избавиться от болей в суставах. У каждого своя цель. Зачастую женщины приходят в зал, чтобы сбросить вес, если мы говорим о пляжном сезоне, или набрать вес. У меня есть процентов 20 клиентов, которые приходят с запросом набрать вес. Найти мотивацию можно всегда. Да хотя бы взять киногероя, на которого хочешь быть похожим.
— Некоторые худеют на спор.
— И довольно часто! Если человеку не хватает силы воли, я люблю подписывать с ним некий контракт. Я с него беру ответственное обещание, подписываю в присутствии свидетелей «договор», в котором он указывает свои цели, сроки и обещает, что будет делать. Если он получает свой результат, то я выполняю обещания, которые дала. Если я выигрываю, то он лишается того, что ему жалко будет мне отдать. Это один из тех рычагов, которые я использую. Естественно, мотивация хорошо работает в паре с кем-то. Парные тренировки, парные договоренности обычно на руку обоим партнерам. В таких случаях люди друг друга поддерживают. Еще может быть групповая мотивация. Когда 10—15 человек обещают достичь определенных результатов, у них появляется поддержка в закрытой группе, это их сближает, они делятся своими эмоциями, чувствами, начинают сближаться и находить друзей. Но начинать перемены я всегда рекомендую с простого способа.
— С физических упражнений или диеты?
— Тем людям, которые никогда не занимались или делали длительную паузу в физических нагрузках, надо начинать с того, что будет приносить удовольствие. Не стоит бежать километры, если вы не любите бегать, или делать силовые упражнения, если вам сложно тягать железо. Нравится танцевать — пойдите на танцы. Это хороший способ потерять калории и получить удовольствие от процесса. Если у вас есть проблемы со спиной и суставами, начните с пилатеса или плаванья. Если вы в принципе не определились и не знаете, что вам нравится, начните с элементарной ходьбы, подсчитывая количество шагов.
— Сколько шагов надо проходить в день?
— Начните ходить в быстром темпе с 10 000 шагов, так чтобы вы не задыхались, но и не ходили в расслабленном состоянии, словно по магазинам. Шопинг не является нагрузкой. Делаем так, чтобы темп был быстрым и комфортным. Постепенно увеличивайте количество шагов до 20—25 тысяч. Когда вы уже окрепнете и привыкнете к нагрузке, можете пойти в зал, чтобы заниматься в группах или с тренером. Важно первое время заниматься с тренером, так как он научит правильной технике и, возможно, даст вдохновение влюбиться в занятия спортом, что очень важно.
Что касается диет, то я в принципе против них, и против слишком больших ограничений. Я за то, чтобы человек ел столько, сколько ему нужно для жизнедеятельности. Я также за еду в удовольствие. Но при этом, если вы едите в удовольствие, должны понимать, что необходимо набирать и тратить определенное количество калорий, чтобы не поправляться. Если хотите сбросить вес, расход энергии должен превышать количество потребляемых калорий. Самое главное при этом скоординировать правильное питание и физическую нагрузку, научиться есть регулярно, не пропуская завтрак, и не наедаться вечером. Чтобы увидеть результат быстро, вы должны прежде всего дисциплинированно подойти к приему пищи.
— Как правильно построить свой день?
— На самом деле это одни из самых простых рекомендаций, которые сложно выполнить. Очень важно, чтобы был полноценный сон, не менее 6—7 часов. Важно также придерживаться правильного режима: ложиться до 23:00 и вставать в период
— Как часто надо тренироваться?
— Это решать вам. Если вы хорошо переносите утренние тренировки, тогда занимайтесь спортом по утрам. Тогда у вас появится полноценный запас энергии для любой активности. Если предпочитаете заниматься вечером, старайтесь завершить тренировку до 20:00. Дальше у вас будет вырабатываться адреналин и кортизол, которые будут мешать здоровому сну и не особо помогут вам избавиться от лишнего веса.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..