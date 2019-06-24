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Спорт

Прыгуны на батуте Давыденко и Просторов пополнили копилку Украины на Европейских играх

20:28 24 июня 2019 27
Антон Давыденко Николай Просторов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В понедельник, 24 июня, Украина завоевала 18-ю медаль вторых Европейских игр в Минске. Дуэт киевлянина Антона Давыденко и Николая Просторова из Херсона, набрав 51,350 балла, добыл «серебро» в синхронных прыжках на батуте.

Украинцев опередила лишь польская пара Лукаш Яворски и Артур Закревски (51.450 балла). «Бронза» досталась французам Аллану Моранте и Себастьену Мартини (50,790 балла).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько украинским спортсменам заплатят за медали Европейских игр.

Фото noc-ukr.org

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