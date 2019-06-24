Происшествия

Подростки жестоко избили бездомного в Киеве: фото и видео расправы

В Киеве группа подростков жестоко избила бездомного, да еще и зафиксировала свои действия на видео.

По информации паблика Киев Оперативный, инцидент произошел в субботу, 22 июня. Нападение на бездомного, очевидно, входило в программу развлечения выходного дня для парней.

Своей жертвой они избрали нетрезвого человека, который не мог оказать сопротивления своим мучителям.

В сети уже идентифицировали личности хулиганов, которые оказались жителями Подольского района. Неизвестные активисты передали их полиции, правда, сначала облили зеленкой.

В кадре они сознались, что ранее уже совершали подобные хулиганские действия в отношении пожилых женщин.

Напомним, в Харькове, напротив, активисты исполнили пять желаний бездомного, накормив, одев его и сводив в кино.

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