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Подростки жестоко избили бездомного в Киеве: фото и видео расправы
В Киеве группа подростков жестоко избила бездомного, да еще и зафиксировала свои действия на видео.
По информации паблика Киев Оперативный, инцидент произошел в субботу, 22 июня. Нападение на бездомного, очевидно, входило в программу развлечения выходного дня для парней.
Своей жертвой они избрали нетрезвого человека, который не мог оказать сопротивления своим мучителям.
В сети уже идентифицировали личности хулиганов, которые оказались жителями Подольского района. Неизвестные активисты передали их полиции, правда, сначала облили зеленкой.
В кадре они сознались, что ранее уже совершали подобные хулиганские действия в отношении пожилых женщин.
Напомним, в Харькове, напротив, активисты исполнили пять желаний бездомного, накормив, одев его и сводив в кино.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!