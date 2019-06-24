Происшествия

В Киеве активисты заблокировали целую улицу: что происходит

В Киеве активисты и местные жители блокировали движение транспорта по улице Протасов Яр, пропуская только общественный транспорт. Тем самым они протестовали против варварской вырубки деревьев, которую проводят неустановленные лица.

По сообщению Информатора, полиция Киева в ситуацию не вмешивалась.

Поводом для протестов стало возобновление застройщиком подготовительных работы для будущего строительства в урочище Протасов Яр на прошлой неделе — 18 июня.

Отметим, что в мае в Киеве возле строительной площадки на улице Протасов Яр произошла потасовка между активистами и представителями застройщика. Тогда активисты пытались повалить бетонный забор вокруг стройплощадки, им противодействовали молодые люди спортивной внешности в одинаковой форме с шевронами «f13» и люди в полицейской форме без нагрудных знаков полиции.

Напомним, в прошлом году аналогичные конфликты активистов с застройщиками возникали на киевских Осокорках.





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