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В Киеве активисты заблокировали целую улицу: что происходит
В Киеве активисты и местные жители блокировали движение транспорта по улице Протасов Яр, пропуская только общественный транспорт. Тем самым они протестовали против варварской вырубки деревьев, которую проводят неустановленные лица.
По сообщению Информатора, полиция Киева в ситуацию не вмешивалась.
Поводом для протестов стало возобновление застройщиком подготовительных работы для будущего строительства в урочище Протасов Яр на прошлой неделе — 18 июня.
Отметим, что в мае в Киеве возле строительной площадки на улице Протасов Яр произошла потасовка между активистами и представителями застройщика. Тогда активисты пытались повалить бетонный забор вокруг стройплощадки, им противодействовали молодые люди спортивной внешности в одинаковой форме с шевронами «f13» и люди в полицейской форме без нагрудных знаков полиции.
Напомним, в прошлом году аналогичные конфликты активистов с застройщиками возникали на киевских Осокорках.
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