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Могущественный босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы в Уругвае
Один из боссов итальянской мафии по имени Рокко Морабито сбежал из тюрьмы в Уругвае, где ожидал экстрадиции на родину. Об этом сообщило уругвайское министерство внутренних дел, пишет CNN.
Морабито считается главой группировки «Ндрангета» — калабрийской версии традиционной мафии. Власти Италии разыскивали его с 1995 года. «Ндрангета» базируется на юге Италии, в Калабрии, и считается, что она контролирует около 80% европейского рынка кокаина.
В заявлении министерства внутренних дел говорится, что Морабито и еще трое заключенных сбежали «через дыру в крыше» поздно вечером в воскресенье, а затем ограбили живущего неподалеку от тюрьмы фермера, так как им были нужны деньги.
По словам полиции, Морабито, которому сейчас 52 года, организовал контрабанду сотен килограмм кокаина из Бразилии в Италию. Он должен был быть экстрадирован в Италию на основании ряда заочных приговоров. Его признали виновным в руководстве преступной группировкой и незаконным оборотом наркотиков.
Морабито был задержан в сентябре 2017 года в гостинице в Монтевидео, столице Уругвая. Жил он на дорогой вилле в Пунта-дель-Эсте. Сейчас он в списке разыскиваемых Интерполом.
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