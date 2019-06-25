Треть Полтавы в 30-градусную жару осталась без воды: что произошло

Происшествия

С 15:50 24 июня добрая часть Полтавы — пять самых крупных спальных микрорайонов: Алмазный, Огнивка, Половки, Сады-1 и Сады-2 — остались без воды. Отключение централизованного водоснабжения произошло без предупреждения, поэтому многих застало врасплох. Люди жалуются, что чайники и сливные бачки унитазов пустые, и называют сложившуюся ситуацию издевательством над народом. Ранее из-за аварий на сетях отключили воду в восьми районах Киева.

Такой «сюрприз» в самую лютую жару преподнесло полтавчанам коммунальное предприятие «Полтаваоблэнерго». Там решили наказать другое коммунальное предприятие — «Полтававодоканал» — за давнишние долги. Поэтому «Полтаваоблэнерго» обесточило четвертый водозабор и другие объекты водоканала. А в заложниках оказались жильцы многоэтажек.

«Под угрозой остановка водоснабжения всего города и канализационно-насосных станций, — сообщила пресс-служба „Полтававодоканала“. — Это может привести к экологической катастрофе, последствия которой тяжело представить».

На самоуправство энергораспределителей, нарушивших закон Украины «О питьевой воде и питьевом водознабжении» городская власть никак не смогла повлиять. И. о мэра Александр Шамота пытался договориться с руководством «Полтаваоблэнерго», но у него ничего не получилось. Поэтому на утро вторника, 25 июня, он запланировал экстренное совещание, после которого собирался ехать к воротам коммунального предприятия… на пикет. Через соцсети и.о. мэра призвал присоединиться к нему неравнодушных граждан.

«Это же каким мозговым сволочизмом надо обладать, чтобы оставить 350-тысячный город без капли воды! Кто там у нас прикупил облэнерго? Коломойский и кто-то еще. Вы мерзавцы, господа», — возмущаются пользователи Facebook и предлагают «ходить гадить«…в облэнерго.

«Облэнерго — частный олигархический бизнес. А олигархам нужно, чтобы в ВР сидели нужные люди. Поэтому, кто вернет воду Полтаве перед выборами, тот и «герой», — рассуждают другие.

«Героем» оказался заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Валерий Чепурко, который за ночь сумел договориться с «шантажистами». Поэтому забастовка отменяется.

А полтавчане гадают: кто в ближайшее время будет решать ведомственные проблемы за счет населения? Недавно маршрутчики почти на неделю отставили город без транспорта, теперь вот народ пережил стресс от «обезвоживания». Впору отключать газ и свет. За, мягко говоря, неудобства, причиненные сотням тысячам людей, никто никакой ответственности не несет…



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