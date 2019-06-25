Мир

На глубине 750 метров удалось снять на видео кальмара размером с автомобиль

Ученым удалось заснять на видео гигантского кальмара величиной с автомобиль. Впервые это удалось сделать в территориальных водах США, в Мексиканском заливе. Съемки велись на глубине 750 метров при красном свете, который не видят морские создания.

Как пишет издание The Sun, глубоководного монстра приманили с помощью специального зонда, к которому была прикреплена искусственная медуза. Кальмар попытался напасть на потенциальную добычу. Как говорят биологи, зрелище было жутковатое. Длина кальмара достигала примерно 3,5 метров.

«У него самый большой глаз из всех известных нам животных, его клюв способен рвать плоть. У нeгo ecть cиcтeмa peaктивнoгo движeния, кoтopaя пoмoгaeт двигaтьcя впepeд и нaзaд, гoлубaя кpoвь и тpи cepдцa. Этo удивитeльнaя, удивительная фopмa жизни, o кoтopoй мы почти ничего не знаем» — сказала одна из руководителей экспедиции Эдит Уиддер.

Впервые гигантского кальмара в естественной среде обитания удалось заснять на камеру в 2012 году. Это лишь второй подобный случай.

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