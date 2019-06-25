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Владимир Кличко едва не погиб во время отдыха в Испании
Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко едва не погиб во время отдыха в Испании. На борту арендованной яхты, на которой 43-летний спортсмен вместе с родными и друзьями направлялся с Мальорки на Ибицу, вспыхнул пожар.
Об этом Владимир сообщил изданию «Бильд». Инцидент произошел в 1:30 в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от берега.
«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Мальорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и эвакуировать всех на берег как можно быстрее», — прокомментировал инцидент Владимир Кличко.
По предварительной информации, пожар вспыхнул в машинном отделении судна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая невеста Владимира Кличко появилась на людях в одной футболке и трусах.
Фото Instagram
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