Спорт

Владимир Кличко едва не погиб во время отдыха в Испании

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко едва не погиб во время отдыха в Испании. На борту арендованной яхты, на которой 43-летний спортсмен вместе с родными и друзьями направлялся с Мальорки на Ибицу, вспыхнул пожар.

Об этом Владимир сообщил изданию «Бильд». Инцидент произошел в 1:30 в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от берега.

«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Мальорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и эвакуировать всех на берег как можно быстрее», — прокомментировал инцидент Владимир Кличко.

По предварительной информации, пожар вспыхнул в машинном отделении судна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая невеста Владимира Кличко появилась на людях в одной футболке и трусах.

Фото Instagram

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