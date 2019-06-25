Цена обиды: в Одессе подростки избили школьника до сотрясения мозга

Происшествия

В Одессе на закрытом стадионе средней школы № 65 школьники жестоко избили мальчика за то, что он якобы обидел одноклассницу. У пострадавшего диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму. Родители школьника подозревают, что классная руководительница знала о намерениях подопечных, но не вмешалась. Ранее в Киеве на Оболони девочки-подростки жестоко избили сверстницу.

О том, что конфликт начался с переписки в Telegram, сообщила Алена, мать избитого юноши. По ее словам, на «стрелку» пришли много мальчиков, большая часть из них просто наблюдали за тем, как избивают их сверстника.

«Девочка, его одноклассница, там (в социальной сети. — Авт.) что-то нахамила ему по телефону, он — ей. Эта девочка пожаловалась своему парню. Там были одноклассники. Они собрались на поле 65-й школы. Там стадион закрытый такой, что не видно по бокам, где и что. Там, как выкопанная яма, такой стадион есть. Они там собрались и снимали это на видео. Как этот парень избивал ребенка. Потом еще 11-классник подошел и еще один раз ударил. Но у нас есть только часть видео», — рассказала женщина.

Она также утверждает, что сыну назначили место «стрелки», но он не сообщил о случившемся родителям. Сказал только, что идет к своей девушке. О том, что его избили, Алена узнала от классной руководительницы.

«Мне пришло сообщение от классного руководителя о том, что у меня большие проблемы. Я ей сразу перезвонила и поинтересовалась: «Какие у меня проблемы?». Она ответила: «Там мама одной из девочек школы побила твоего сына, и есть за что!». Я быстренько перезваниваю сыну. Он говорит: «Это не мама, это парень обиженной девушки меня избил», — уточнила Алена.

Две проходившие мимо женщины стали свидетельницами избиения. Они прислали матери пострадавшего фрагмент видеозаписи происшествия. Там видно, как школьники избивают парня — по голове и животу, а он не дает сдачи. По словам мальчика, он не защищался, так как после сильного удара в область груди долго не мог прийти в себя.

Мать пострадавшего, убеждена: классный руководитель и мама девочки (которая все это затеяла) знали о «стрелке», знали о том, что там мальчика будут бить. А ей учительница лишь написала: «Алена, у вас большие неприятности».

Алена обратились к участковому инспектору, написала заявление. Инспектор сразу вызвала «скорую», мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу, где его обследовал хирург-травматолог. Врач отметил признаки сотрясения головного мозга и травму — перелом спинки носа (так написано в мед. заключении). Ночь прошла тревожно — избитого мальчика тошнило.

На следующий день была судмедэкспертиза и обследование нейрохирургом подтвердили установленный накануне диагноз. Мальчик проходит курс лечения.

Родители школьников отмечают, что девочка, из-за которой «заварилась вся эта каша», личность известная и конфликтная. Сам же пострадавший отлично характеризуется по месту учебы, в подобной ситуации он оказался впервые.

В настоящее время личности всех участников инцидента установлены. Делом занимается полиция.

Неожиданное продолжение получила и другая история с буллингом.

В мае Приморский районный суд Одессы оштрафовал отца 12-летнего мальчика, который издевался над одноклассницей. Согласно заявлению, ученик, находясь в помещении школы, высказывался в адрес своей одноклассницы колкостями и несколько раз ранил ее шариковой ручкой. Так как он еще не достиг возраста, при котором можно привлечь к административной ответственности, то привлекли его отца — по части 3 статьи 173−4 КУоАП (буллинг), и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Сейчас это ЧП вновь «всплыло» По словам мамы девочки, отец обидчика подал апелляцию, вызвав в суд 12-летнюю одноклассницу сына, в качестве ответчицы (повестка в суд пришла на ее имя), а датой заседания выбран именно день рождения ребенка.

Женщина утверждает, что истцом является тот самый оштрафованный отец — адвокат Дмитрий Никитинский. «Очевидно, профессиональный юрист намерен доказать правоту хулиганских действий своего сына», — возмущается женщина.

О похожих случаях зверских избиений в среде подростков «ФАКТЫ» писали ранее. Эксперты-криминологи считают, что в детской жестокости виноваты все, в том числе родители, школа и общество в целом. Порой школы сами провоцируют «разборки» между подростками, а пассивность педагогов невольно вынуждает школьников вершить самосуд.



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