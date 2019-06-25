«Накачанный» ворон в позе гориллы озадачил и повеселил сеть (фото, видео)

Мир

Сеть озадачил и повеселил снятый в Японии видеоролик. На нем ворон стоит «в позе гориллы»: кажется будто он опирается о землю мускулистыми лапами, которые на самом деле являются опущенными вниз крыльями. Ролик набрал почти 10 миллионов просмотров и 250 тысяч «лайков» в соцсети Twitter.

Ученые-орнитологи пояснили, что ворон просто принимал солнечные ванны, которые помогают согреться и избавиться от паразитов. При этом птицы опускают крылья и поднимают хвосты под прямым углом. Если смотреть под определенным углом, может показаться, что у них отсутствуют ноги и хвост. Обычно тело располагается ближе к земле, но оператор, видимо, заснял ворона как раз в момент смены позы — поэтому получился такой эффект.

Ворон уже стал героем ряда мемов и анекдотов. Один из пользователей сопроводил картинку подписью «Доктор: «Вы не должны бояться гориллу-ворона. Горилл-воронов не существует». Я: «Посмотрите в окно».

Рисунок, поясняющий странную позу

Ранее «ФАКТЫ» писали — То ли птица, то ли зверь: новая оптическая иллюзия озадачила сеть.

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