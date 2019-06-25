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Яростное сопротивление не помогло: в Луцке осудили телефонного «минера»
Луцкий горрайонный суд Волынской области признал виновным и приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы 39-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе неправдивое сообщение о подготовке взрыва Волынской областной клинической больницы. Напомним, ранее в Киеве «заминировали» больницу: пациенты после операций оказались на улице.
— За несколько дней до ложного телефонного «минирования», подсудимый, находясь за рулем автомобиля, был остановлен сотрудниками полиции, которым он не представил документы на транспортное средство и оказывал злостное неповиновение. После того, как на него за это составили административный протокол, подсудимый по телефону угрожал полицейскому избиением и применением огнестрельного оружия, — сообщила прокуратура Волынской области. — А через четыре дня после этого инцидента мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил на телефонную линию «102» о минировании и подготовке взрыва областной больницы. В связи с этим была проведена эвакуация медицинских сотрудников и пациентов. Информация о подготовке взрыва не подтвердилась…
Личность «минера» была установлена сразу. Во время задержания он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов: одному из полицейских разбил телефон, а второму нанес телесные повреждения. Луцкий горрайсуд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Однако злоумышленник не согласился с таким наказанием и обжаловал его в апелляционном порядке, добиваясь установления испытательного срока. Однако суд оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения — «минеру» таки придется сесть за решетку.
Ранее в Киеве из-за сообщений о «минировании» на вход и выход закрыли сразу несколько станций метро. Неизвестные также сообщали о «минировании» аэропортов в Киеве и Одессе и железнодорожных вокзалов в Киеве и Львове.
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