Футболист ударил выбежавшего на поле фаната-«петуха» (фото, видео)

Спорт

Поединок продолжающегося в Бразилии Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая (0:1) на знаменитой арене «Маракана» в Рио-де-Жанейро был прерван на две минуты фанатом, выбежавшим на поле в маске петуха и в цветах уругвайского флага.

Задержать футбольного хулигана стюардам помог защитник чилийцев Гонсало Хара, ударивший фаната ногой. Кстати, игроки сборной Уругвая требовали удалить чилийца с поля за неспортивное поведение, но бразильский рефери Рафаэл Клаус не стал доставать из кармана даже желтую карточку.

Кстати, в соцсетях уже сравнивают забег фаната в маске петуха с забегом полуголой американской модели Кинси Волански в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Отметим, что на Кубке Америки уже определились все четвертьфиналисты. Путевки в полуфинал турнира оспорят: Бразилия — Парагвай, Венесуэла — Аргентина, Колумбия — Чили и Уругвай — Перу.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси и компания проиграли на Кубке Америки колумбийцам.

Фото Diario Ole

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