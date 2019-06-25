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Монопандус: сеть озадачил архитектурный "шедевр" в Одессе

11:56 25 июня 2019 2
Монопандус: сеть озадачил архитектурный «шедевр» в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали странный пандус в одном из многоэтажных домов Одессы. Судя по опубликованному снимку, конструкцию установили совсем недавно, однако ее разработчики вряд ли задумывались о возможности реального использования приспособления людьми с ограниченными возможностями.

«Этот Царь-пандус был разработан изобретателями из Одессы специально для маломобильных эквилибристов. Желающий протестировать с радостью приглашают на ул. Заболотного, 52», — написали активисты в сети.

Напомним, ранее в сети появилось несколько фото аналогичных «пандус-аттракционов» в Киеве. Так, на Софиевской Борщаговке пандус настолько крутой и узкий, что колясочнику практически невозможно ним воспользоваться. Поэтому им приходится пользоваться обычными ступенями, взбираясь по ним с коляской исключительно силой рук.

А в Харькове соседи затравили соседку-паралимпийку, которая за свой счет установила пандус в подъезде.

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