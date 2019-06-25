Украина прекращает работу в ПАСЕ

Украина

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала за прекращение работы в ПАСЕ, Это решение касается участия в работе сессии, за исключением вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации. Об этом сообщил глава украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, также принято решение обратиться к президенту Украины и МИД Украины с призывом немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации РФ. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский напомнил, что 25 июня истекает срок, когда Россия должна выполнить решение Морского трибунала, обязавшего Москву освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, Украина подала протест в ПАСЕ в связи с решением вернуть Россию в стены Ассамблеи.

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