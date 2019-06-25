- 13:36 Украина теряет свои позиции в мире, — Дмитрий Чекалкин
- 13:34 Николай Негрич: «К ремонтам в столице должны подойти комплексно»
- 13:30 Сергей Бабкин умилил сеть заботой о новорожденном сыне
- 13:08 Родители оставили троих детей без присмотра: полицейский чудом спас младенца от гибели
- 13:06 На Портнова завели дело из-за ложных обвинений в адрес Порошенко
- 13:05 Курсанты МВД случайно ранили подростка: фото с места ЧП
- 12:56 Уснул за рулем: на Одесской трассе микроавтобус врезался в фуру
- 12:46 Леся Никитюк с оголенным животом выбирает новое авто
- 12:45 В Украине появится банкнота 1000 гривен и исчезнут мелкие монеты
- 12:36 Полиция на ушах: под Киевом 13-летняя девочка пропала из детского центра
- 12:36 Подарил слона и залез на шею: Зинченко отдыхает в Лос-Анджелесе с Владой Седан
- 12:34 Выбрали из 40 тысяч претендентов: украинские артисты ярко выступили на шоу America’s Got Talent
Подарил слона и залез на шею: Зинченко отдыхает в Лос-Анджелесе с Владой Седан (фото, видео)
Футболист сборной Украины Александр Зинченко, ставший второй раз подряд чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», отдыхает после напряженного сезона. Съездив на несколько дней в Москву, где живет его мама, Саша со своей девушкой — известной спортивной журналисткой Владой Седан — махнул в США.
Судя по фото, выставленным Зинченко в Instagram, скучать ему некогда. Программа отдыха в Лос-Анджелесе насыщена от и до. Только вот с подаренным любимой огромным розовым слоном, похоже, будут реальные проблемы. Пока футболист таскает его на себе…
Судя по всему, не обходится и без экстрима. «Все органы поменялись местами после этого», — написал Александр Зинченко после посещения с Владой одного из атракционов.
Ранее «ФАКТЫ», что Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити».
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».