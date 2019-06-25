Спорт

Подарил слона и залез на шею: Зинченко отдыхает в Лос-Анджелесе с Владой Седан (фото, видео)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, ставший второй раз подряд чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», отдыхает после напряженного сезона. Съездив на несколько дней в Москву, где живет его мама, Саша со своей девушкой — известной спортивной журналисткой Владой Седан — махнул в США.

Судя по фото, выставленным Зинченко в Instagram, скучать ему некогда. Программа отдыха в Лос-Анджелесе насыщена от и до. Только вот с подаренным любимой огромным розовым слоном, похоже, будут реальные проблемы. Пока футболист таскает его на себе…

Судя по всему, не обходится и без экстрима. «Все органы поменялись местами после этого», — написал Александр Зинченко после посещения с Владой одного из атракционов.

Ранее «ФАКТЫ», что Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити».

Фото Instagram

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