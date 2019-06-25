Шоу-бизнес

Театр теней из Чернигова «Верба» стал участником шоу (американская версия телепроекта «Україна має талант»). Об этом «ФАКТАМ» рассказал менеджер труппы и актер Руслан Бокач. На этот раз заявки на выступление в America’s Got Talent подали более 40 тысяч коллективов. Руководство шоу выбрало 225 из них. Уже прошли съемки телеверсии отборочного тура, и телеканал NBC на днях показал анонс нового сезона талант-шоу.

— Съемки проходили в пригороде Лос-Анжелеса — в помещении театра Pasadena Civic Auditorium, расположенного в городе Пасадена, — рассказал Бокач. — Зал театра вмещает 3 тысячи зрителей. В нем проходили церемонии вручения премии «Эмми», бродвейские мюзиклы, концерты звезд эстрады. На America’s Got Talent мы впервые показали номер в технике 3D. Благодаря этому выступление стало более зрелищным — артисты играли не только за экраном в виде теней, но и на виду у публики.

Коллектив «Верба» был создан в 2010 году и уже через три месяца участвовал в «Україна має талант-2». Затем выступал в версиях этого талант-шоу в Германии, Польше, Франции.

Напомним, что в 2019 году украинка Ксения Симонова заняла третье место на America’s Got Talent: Champions. Мастер песочной анимации произвела настоящий фурор на проекте, оставив далеко позади британских и американских звезд. Один из судей шоу, увидев выступление украинки, сказал, что это лучшее, что он когда-либо видел.

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