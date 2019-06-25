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Шоу-бизнес

Выбрали из 40 тысяч претендентов: украинские артисты ярко выступили на шоу America’s Got Talent (фото, видео)

12:34 25 июня 2019 112
Театр теней Верба на America’s Got Talent
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Театр теней из Чернигова «Верба» стал участником шоу (американская версия телепроекта «Україна має талант»). Об этом «ФАКТАМ» рассказал менеджер труппы и актер Руслан Бокач. На этот раз заявки на выступление в America’s Got Talent подали более 40 тысяч коллективов. Руководство шоу выбрало 225 из них. Уже прошли съемки телеверсии отборочного тура, и телеканал NBC на днях показал анонс нового сезона талант-шоу.

— Съемки проходили в пригороде Лос-Анжелеса — в помещении театра Pasadena Civic Auditorium, расположенного в городе Пасадена, — рассказал Бокач. — Зал театра вмещает 3 тысячи зрителей. В нем проходили церемонии вручения премии «Эмми», бродвейские мюзиклы, концерты звезд эстрады. На America’s Got Talent мы впервые показали номер в технике 3D. Благодаря этому выступление стало более зрелищным — артисты играли не только за экраном в виде теней, но и на виду у публики.

Коллектив «Верба» был создан в 2010 году и уже через три месяца участвовал в «Україна має талант-2». Затем выступал в версиях этого талант-шоу в Германии, Польше, Франции.

Напомним, что в 2019 году украинка Ксения Симонова заняла третье место на America’s Got Talent: Champions. Мастер песочной анимации произвела настоящий фурор на проекте, оставив далеко позади британских и американских звезд. Один из судей шоу, увидев выступление украинки, сказал, что это лучшее, что он когда-либо видел.

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