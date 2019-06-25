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На Портнова завели дело из-за ложных обвинений в адрес Порошенко
На экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, недавно вернувшегося в Украину, открыли уголовное производство по факту заведомо ложных сообщений о «преступлениях Петра Порошенко».
Об этом на брифинге сказал адвокат Порошенко Игорь Головань, передают «Українськi Новини».
Адвокат отметил, что расследуются сообщения Портнова о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке телеканал «Прямой» и продаже завода «Кузница на Рыбальском» и о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.
По словам адвоката, Портнов сам декларирует, что его массовые заявления в Государственное бюро расследований (ГБР) имеют целью публично унизить Порошенко. А это является нарушением законодательств и международных норм, так как публичное унижение не может являться целью уголовного преследования.
Напомним, после своего возвращения в Украину Портнов стал фигурантом скандала в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, где бывшего преподавателя снова приняли на работу на кафедру конституционного права юридического факультета КНУ.
После массовых протестов студентов университета ректор вуза Леонид Губерский пообещал отменить свой приказ о назначении Портнова на кафедру конституционного права.
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