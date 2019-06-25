Как подобрать головной убор к своему характеру: советы психолога

Стиль жизни

То, что носит женщина — одежда, обувь, перчатки, — раскрывает все ее тайны, включая те, которые она, возможно, хотела бы утаить. Но, по мнению психологов, лучше всего о своей хозяйке рассказывает ее головной убор. О том, как подбирать этот аксессуар в соответствии со своим характером и настроением, что можно узнать о даме в платке или чалме, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный психолог Диана Щербанская (ранее она дала несколько рекомендаций, как, следуя своему темпераменту, выбрать сумку)

— Как бы мы ни старались утаить свои секреты от окружающих, подсознание все равно их выдаст, — уверена Диана. — Тому, кто умеет «читать» человека по одежде, оно дает о нем полное представление, но стопроцентную диагностику делает только головной убор. Так, увидев пожилую женщину, украсившую прическу бантиками, которые впору носить только младшей школьнице, даже не искушенный в психологии человек поймет: скорее всего, она впала в детство.

— Этот случай — несложный. А как разобраться с теми, у кого на голове все не так просто? Кто, например, носит шапочки с помпоном?

— Независимо от возраста в душе такие женщины — вечные девочки. Они смотрят на мир широко открытыми глазами, каждая встреча с человеческой непорядочностью или, не дай Бог, подлостью для них — настоящий удар. И сколько бы они ни сталкивались с подобными проявлениями человеческой натуры, привыкнуть к ним не могут. Возможно, они слегка инфантильны, но это не страшно, поскольку никому не приносят вреда, кроме самих себя. А еще такие женщины — в любом возрасте, до самой смерти — верят в чудо.

Маленькие белые шапочки, из-под которых красивой волной ниспадают ухоженные волосы, предпочитают женщины, которые хотят казаться скромницами, но на самом деле такими не являются. Поэтому, общаясь с такой дамой, не ошибитесь — она только играет роль простушки, поэтому легко обведет вас вокруг пальца. Такие дамы не любят пускать пыль в глаза и предпочитают стиль «дорогая простота», поэтому белая шапочка на самом деле может стоить довольно дорого.

— А если это берет или шапочка со стразами?

— Это говорит о том, что женщина в глубине души считает себя звездой, даже если работает кассиром в супермаркете. Всем своим видом она как будто говорит: «Вы что, не видите, с кем имеете дело? Я — женщина выдающаяся, так что будьте со мной учтивы и почтительны».

Отдельная история — кружевной берет, который предпочитают особые женщины. Они считают себя аристократками, невесть как попавшими в толпу простолюдинов, и очень страдающие от такого, на их взгляд, неприятного соседства. При этом происхождение у них может быть самое что ни на есть пролетарское, но они уверены, что являются аристократками в душе.

— Что можно сказать о женщинах, которые шапочкам предпочитают накинутые на голову шарфы?

— Они подсознательно считают себя таинственными, хотя вслух об этом и не говорят. Так ли это не самом деле? Трудно сказать, но это не мешает им свято верить в свою загадочность и вести себя соответственно.

Интереснее поговорить о меховых шапках, которые сейчас вроде бы и не носят, но время от времени на улице все-таки можно встретить женщину в таком головном уборе. Всем своим видом дама демонстрирует, что в ее семье есть материальный достаток. Причем чем выше эта самая шапка, тем выше благосостояние семьи. Говорят, в давние времена бояре при царском дворе измеряли свое материальное положение размером шапок: чем она выше, тем боярин богаче.

— Что говорят о своих хозяйках шляпы?

— Их в наше время носят не так уж часто, и женщин, которые их предпочитают, можно разделить на две категории. Первые мнят себя девушками из высшего общества. Вторых можно часто видеть на улице и в общественном транспорте: шляпы идут им как корове седло, но они все равно упорно их носят, потому что уверены, что это красиво. Как правило, такие дамы начисто лишены вкуса, они не умеют сопоставлять себя — со всеми своими достоинствами и недостатками — и картинки в журналах. Им кажется, что в шляпе их не отличишь от красавицы-модели.

А вот женщины, которые всем головным уборам предпочитают капюшон от куртки или пальто, равнодушны к своему внешнему виду. Для них главное, что им тепло и в уши не дует, а как они при этом выглядят, значения для них не имеет. Такими же соображениями руководствуются и любительницы носить шерстяные платки, завязанные на народный манер — на затылке.

— А если платок шелковый и в сочетании с солнцезащитными очками?

— Такая женщина в глубине души считает себя если и не голливудской звездой, то личностью незаурядной — стильной и творческой. А вот дама, повязавшая на голову платок и сверху надевшая шапку или шляпу, скорее всего, находится в образе какого-то фольклорного или исторического персонажа. Ну, а поскольку играет она его не на съемочной площадке и не на театральных подмостках, имеет смысл говорить о некоторых странностях такой женщины.

— Сейчас входит в моду чалма.

— Этот головной убор был очень популярен пару десят ков лет назад. В любом случае, чалма говорит о том, что ее хозяйка считает себя женщиной неординарной, не похожей на других. «Разве вы не видите, что я особенная и вам не чета?» — как будто бы говорит она. Возможно, такая дама даже считает себя медиумом или уверена, что у нее есть связь с космосом.

Напомним, ранее Диана Щербанская рассказывала читателям «ФАКТОВ» о том, каким должен быть кошелек, чтобы в нем всегда были деньги.

Также психолог давала практические советы, как очистить дом от негативной энергетики. Ведь от преобладающей в жилище энергетики зависит очень многое: здоровье взрослых и детей, успехи на работе, счастье в личной жизни, материальное благополучие.



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