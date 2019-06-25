Политика

Партии Гройсмана, Садового, Гриценко, Тягныбока в парламент не проходят — свежий опрос

Украинцы, которые определились со своими предпочтениями и точно пойдут голосовать на внеочередных парламентских выборах, готовы провести в Верховную Раду пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг».

Как сообщили на пресс-конференции представители соцслужб, за партию Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 45,3%опрошенных, за «Оппозиционную платформу — За життя» — 12,1%, за «Батьківщину» — 8,8%, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 8,4%и за партию музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,8%.

Другие участники парламентской гонки, по данным исследователей, не преодолевают проходной барьер в 5%.

Среди них ближе всего к проходу в парламент находятся «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко с 4,5% голосов украинцев и «Сила и честь» Игоря Смешко, у которой 4,4%.

Далее следуют:

Радикальная партия — 3%;

«Свобода» — 1,7%;

«Украинская стратегия» — 1,2%;

«Самопоміч» и «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» — по 0,9%;

Остальные политические силы поддерживают 0,5% и меньше людей.

Опрос проводился среди 3 тысяч респондентов по всей Украине методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту их жительства с 13 до 21 июня. Стандартное отклонение 1,8%.



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