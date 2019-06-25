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- 11:09 Новым главным тренером «Челси» стал лучший бомбардир в истории клуба
Новым главным тренером «Челси» стал лучший бомбардир в истории клуба (фото)
Лондонский «Челси», который в прошлом сезоне завоевал «бронзу» премьер-лиги и выиграл Лигу Европы, объявил о назначении нового главного тренера команды. После ухода в итальянский «Ювентус» прежнего «рулевого» Маурицио Сарри «аристократов» возглавил 41 -летний Фрэнк Лэмпард, с которым заключен контракт до лета 2022 года. По данным издания The Times, зарплата специалиста составит 4,5 млн евро в год.
«Я очень горжусь, что возвращаюсь в „Челси“ в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю. Тем не менее сейчас я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь для кропотливой работы и для того, чтобы помочь клубу добиться новых успехов. Жду с нетерпением старта», — цитирует Фрэнка Лэмпарда официальный сайт клуба.
Напомним, что большую часть своей яркой карьеры Фрэнк Лэмпард провел именно в «Челси» (2001−2014 годы), с которым трижды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы (он лучший бомбардир в истории клуба — 211 мячей!). Полузащитник также защищал цвета «Вест Хэма», «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити». В активе Фрэнка 106 матчей и 29 голов за сборную Англии.
Кстати, отец футболиста, включенного в Зал славы английского футбола, Фрэнк Лэмпард-старший в составе «Вест Хэма» дважды выигрывал Кубок Англии, дядя Гарри Рэднапп возглавлял «Тоттенхэм», а двоюродный брат Джейми Рэднапп играл за «Ливерпуль».
Два Фрэнка Лэмпарда — отец и сын
Фрэнк Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника специалист вместе с «Дерби Каунти» занял шестое место во втором по силе английском дивизионе. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле». Чтобы переманить тренера, «Челси» пришлось заплатить «Дерби» 4,5 млн евро (кстати, новым наставником «баранов» станет голландец Филлип Коку, в прошлом году уволенный из «Фенербахче»).
У Фрэнка есть две дочери от первого брака с испанской моделью Элен Ривас — 12-летняя Луна и 11-летняя Исла. Во второй раз футболист женился на североирландской телеведущей Кристин Бликли, которая в сентябре прошлого года родила Фрэнку дочь Патрисию Шарлотт.
Фрэнк с супругой Кристин
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в финале Лиги Европы разгромил «Арсенал».
Фото ФК «Челси», Instagram
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