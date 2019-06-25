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Стали известны имена кандидатов в Верховную Раду, которых поддерживает «Батьківщина»
19 июня партия Юлии Тимошенко «Батьківщина» подала в ЦИК документы и начала избирательную кампанию. Лидер политической силы дала обещание добиться позитивных результатов за 100 дней после выборов.
«Наша цель — пройти в парламент, создать „коалицию действий“ и начать возрождать Украину. Результат люди почувствуют уже за первые 100 дней», — сказала Юлия Тимошенко.
На партийном сайте опубликован перечень кандидатов в Верховную Раду Украины, которых поддерживает «Батьківщина» в Киеве.
Округ № 212 (Дарницкий район) Виталий Нестор — правозащитник, председатель Центра защиты киевлян, созданного по инициативе Юлии Тимошенко.
Округ № 213 (Деснянский район) — Ярослав Быструшкин, активист, предприниматель.
Округ № 214 (Днепровский район) — Василий Бузницкий, юрист.
Округ № 215 (часть Деснянского и часть Днепровского районов) — Юлия Юранская, экономист.
Округ № 216 (Часть Днепровского и Дарницкого районов) — Михаил Ковальчук, заместитель командира батальона «Карпатская Сечь» 2014−2015.
Округ № 217 (Оболонский район) — Иван Сорока, общественный деятель, президент Украинского медицинского клуба, врач и экономист, преподаватель, заслуженный работник здравоохранения Украины.
Округ № 219 (Святошинский район) — Наталья Якименко, директор центра по делам семьи и женщин «Семейный дом» Святошинского района.
Округ № 220 (Подольский район) — правозащитник, участник АТО Юрий Дидовец.
Округ № 221 (Печерский район, часть Соломенского и часть Шевченковского районов) — Иван Слюсарев, юрист, специалист в сфере местного самоуправления.
Округ № 223 (Шевченковский район) — Николай Гоцкий, предприниматель.
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